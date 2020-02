மாவட்ட செய்திகள்

நரிக்குறவர் நலவாரியத்தில் உறுப்பினராக ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் அருண் சுந்தர் தயாளன் தகவல் + "||" + As a member of the Nerikuravar welfare center You can apply with documents

நரிக்குறவர் நலவாரியத்தில் உறுப்பினராக ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் அருண் சுந்தர் தயாளன் தகவல்