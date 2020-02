மாவட்ட செய்திகள்

செல்பி மோகத்தில் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு சென்று வழிதவறிய வாலிபர் 24 மணி நேரத்தில் பொதுமக்கள் மீட்டனர் + "||" + The wayward young man The civilians were rescued in 24 hours

செல்பி மோகத்தில் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு சென்று வழிதவறிய வாலிபர் 24 மணி நேரத்தில் பொதுமக்கள் மீட்டனர்