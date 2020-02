மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வார்டு எல்லைகள் மறுவரையறை பட்டியல் - கலெக்டர் கிரண்குராலா வெளியிட்டார் + "||" + In Kallakurichi district Redefined list of ward ranges - Published by Collector Krankurala

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வார்டு எல்லைகள் மறுவரையறை பட்டியல் - கலெக்டர் கிரண்குராலா வெளியிட்டார்