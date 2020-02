மாவட்ட செய்திகள்

உசிலம்பட்டி அருகே, சாமி பெயர் வைப்பதில் பிரச்சினை; கோவிலில் முற்றுகை போராட்டம் - போலீஸ் குவிப்பு- பதற்றம் + "||" + Near Usilampatti, Problem with naming Sami; Siege at the Temple Struggle

உசிலம்பட்டி அருகே, சாமி பெயர் வைப்பதில் பிரச்சினை; கோவிலில் முற்றுகை போராட்டம் - போலீஸ் குவிப்பு- பதற்றம்