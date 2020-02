மாவட்ட செய்திகள்

எண்ணேகொல்புதூர்-படேதலாவ் ஏரி கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்- கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு + "||" + Implementation of the Nenkolpudur-Badadelav Lake Canal Project - Farmers petition to the Collector

எண்ணேகொல்புதூர்-படேதலாவ் ஏரி கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்- கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு