மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் போலீஸ் சப்–இன்ஸ்பெக்டரை இரும்பு கம்பியால் தாக்கியவருக்கு 3 ஆண்டு சிறை சப்–கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + For someone who is hit by an iron rod 3-year jail sub-court verdict

திருச்செந்தூரில் போலீஸ் சப்–இன்ஸ்பெக்டரை இரும்பு கம்பியால் தாக்கியவருக்கு 3 ஆண்டு சிறை சப்–கோர்ட்டு தீர்ப்பு