மாவட்ட செய்திகள்

கடலாடி அருகே, அரசு கொள்முதல் நிலையத்தில் 45 நெல் மூடைகள் திருட்டு + "||" + Near the kadaladi, At the Government Procurement Center 45 Theft of Paddy Closures

கடலாடி அருகே, அரசு கொள்முதல் நிலையத்தில் 45 நெல் மூடைகள் திருட்டு