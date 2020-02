மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்பபெற கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் + "||" + Demanding the repeal of the Citizenship Amendment Act Struggle to besiege collector's office

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்பபெற கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம்