மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து கடத்தி வந்த கோடிக்கணக்கான ரூபாய் தங்கம் சிக்கியது-உடந்தையாக இருந்த சுங்க இலாகா அதிகாரிகளும் பிடிபட்டனர் + "||" + Millions of rupees of gold were smuggled into the Chennai airport - Customs Department Officers were accomplices caught

சென்னை விமான நிலையத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து கடத்தி வந்த கோடிக்கணக்கான ரூபாய் தங்கம் சிக்கியது-உடந்தையாக இருந்த சுங்க இலாகா அதிகாரிகளும் பிடிபட்டனர்