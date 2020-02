மாவட்ட செய்திகள்

கிளாம்பாடி பேரூராட்சியில் ரூ.8¾ லட்சம் மதிப்பீட்டில் அங்கன்வாடி மையம் - எம்.எல்.ஏ. திறந்து வைத்தார் + "||" + In panchayat kilampati At an estimated cost of Rs .8 ¾ lakh Anganwadi Center - MLA Opened up

கிளாம்பாடி பேரூராட்சியில் ரூ.8¾ லட்சம் மதிப்பீட்டில் அங்கன்வாடி மையம் - எம்.எல்.ஏ. திறந்து வைத்தார்