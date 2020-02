மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் சரிந்து விழுந்த லாரி கன்டெய்னர் மீது பஸ் மோதல்; 19 பேர் பலி - 24 பயணிகள் படுகாயம் + "||" + Falling down the road Bus collision on a lorry container; 19 killed - 24 passengers injured

சாலையில் சரிந்து விழுந்த லாரி கன்டெய்னர் மீது பஸ் மோதல்; 19 பேர் பலி - 24 பயணிகள் படுகாயம்