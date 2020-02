மாவட்ட செய்திகள்

கஷ்டப்பட்டால் முடியாது: இஷ்டப்பட்டு படித்தால்தான் தேர்வில் வெற்றி பெற முடியும் - நடிகர் தாமு பேச்சு + "||" + Can't afford to: You can win the exam only if you like - Actor Damu Talk

கஷ்டப்பட்டால் முடியாது: இஷ்டப்பட்டு படித்தால்தான் தேர்வில் வெற்றி பெற முடியும் - நடிகர் தாமு பேச்சு