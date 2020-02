மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில், வெளிநாடுகளின் தலையீட்டை அனுமதிக்க மாட்டோம் - கோவை கல்லூரி விழாவில் துணை ஜனாதிபதி பேச்சு + "||" + In the domestic affairs of India; We will not allow foreign intervention

இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில், வெளிநாடுகளின் தலையீட்டை அனுமதிக்க மாட்டோம் - கோவை கல்லூரி விழாவில் துணை ஜனாதிபதி பேச்சு