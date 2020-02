மாவட்ட செய்திகள்

மகேஷ் குமட்டள்ளிக்கு அநியாயம் நடந்தால் மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் ரமேஷ் ஜார்கிகோளி பரபரப்பு பேட்டி + "||" + In the event of injustice I will resign as minister Ramesh Jorgikoli Interview

மகேஷ் குமட்டள்ளிக்கு அநியாயம் நடந்தால் மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் ரமேஷ் ஜார்கிகோளி பரபரப்பு பேட்டி