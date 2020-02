மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவத்தில் சேர முயற்சிக்கும் இளைஞர்களுக்கு இலவச உடற்கூறு பயிற்சி + "||" + Free Physiologically training for young people trying to join the military

