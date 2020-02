மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் கோட்டை வளாகத்தை சுத்தம் செய்யும் பணி; கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Cleaning the Vellore Fort complex; The Collector started out

வேலூர் கோட்டை வளாகத்தை சுத்தம் செய்யும் பணி; கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்