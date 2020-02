மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தூர் அருகே நடந்த பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில் காயம் அடைந்த மேலும் 3 பேர் சாவு பலி எண்ணிக்கை 6-ஆனது + "||" + Near Chatur In Fireworks Plant Explosion 3 more people injured

