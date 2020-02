மாவட்ட செய்திகள்

மணிமுத்தாறு அருவி சாலை சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது மாஞ்சோலைக்கு பஸ் போக்குவரத்து நிறுத்தம் + "||" + Work has begun on the renovation of the Manimuthara Falls Road Bus Traffic to Manjolai

மணிமுத்தாறு அருவி சாலை சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது மாஞ்சோலைக்கு பஸ் போக்குவரத்து நிறுத்தம்