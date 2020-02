மாவட்ட செய்திகள்

உலக திறனாய்வு கண்டறியும் திட்டத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான தடகள போட்டி + "||" + Athletic competition for schoolchildren in the World Performance Detection Program

உலக திறனாய்வு கண்டறியும் திட்டத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான தடகள போட்டி