மாவட்ட செய்திகள்

2018-ம் ஆண்டு கர்நாடகத்தில் நடந்த முழு அடைப்பு: இழப்பீட்டை வசூலிக்க கர்நாடக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + high court order to the Government of Karnataka

2018-ம் ஆண்டு கர்நாடகத்தில் நடந்த முழு அடைப்பு: இழப்பீட்டை வசூலிக்க கர்நாடக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு