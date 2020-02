மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக தகவல் வ.உ.சி. மைதானத்தில் போலீசார் குவிப்பு + "||" + Students are reported to be protesting VOC The police concentrated on the grounds

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக தகவல் வ.உ.சி. மைதானத்தில் போலீசார் குவிப்பு