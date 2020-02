மாவட்ட செய்திகள்

‘பிளாஸ்டிக் பைக்கு மாற்றாக துணிப்பை’ மாநகராட்சி சார்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாணவ-மாணவிகள் பங்கேற்பு + "||" + Awareness Program on behalf of the Corporation

