மாவட்ட செய்திகள்

மதக்கலவரத்தை தூண்டும் அரசியல் கட்சிகளை தடைசெய்ய வேண்டும் - அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி பேட்டி + "||" + Provoking religious turmoil Political parties should be banned - Interview with Minister Rajendra Balaji

மதக்கலவரத்தை தூண்டும் அரசியல் கட்சிகளை தடைசெய்ய வேண்டும் - அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி பேட்டி