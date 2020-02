மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் பா.ஜனதாவினர் பேரணிமதக்கலவரத்தை தூண்டும் கட்சிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் + "||" + On the parties that incite religious strife Emphasis on action

தூத்துக்குடியில் பா.ஜனதாவினர் பேரணிமதக்கலவரத்தை தூண்டும் கட்சிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்