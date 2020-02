மாவட்ட செய்திகள்

வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல்கள் தயார்; கருத்துகள் தெரிவிக்க 2–ந் தேதி கடைசி நாள் + "||" + The draft lists prepared for the voting booth; comment says at March 2nd is last day

வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல்கள் தயார்; கருத்துகள் தெரிவிக்க 2–ந் தேதி கடைசி நாள்