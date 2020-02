மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிசூடு தொடர்பான ஒருநபர் ஆணையத்தின் 19–வது விசாரணை நிறைவு 459 சாட்சிகளிடம் விசாரணை + "||" + Related to the Thoothukudi shooting Of a person authority 19th Inquiry completed

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிசூடு தொடர்பான ஒருநபர் ஆணையத்தின் 19–வது விசாரணை நிறைவு 459 சாட்சிகளிடம் விசாரணை