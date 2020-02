மாவட்ட செய்திகள்

தெப்பத்திருவிழாவையொட்டி மாமல்லபுரம் தலசயன பெருமாள் கோவில் குளம் சீரமைக்கும் பணி தொடக்கம் + "||" + Mamallapuram The Temple Pond Start the work of revamping

தெப்பத்திருவிழாவையொட்டி மாமல்லபுரம் தலசயன பெருமாள் கோவில் குளம் சீரமைக்கும் பணி தொடக்கம்