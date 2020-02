மாவட்ட செய்திகள்

பறவைகள் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியது, 20 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக வனத்துறை தகவல் + "||" + The bird survey began, The forest department reported a 20 per cent increase

பறவைகள் கணக்கெடுப்பு தொடங்கியது, 20 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக வனத்துறை தகவல்