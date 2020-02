மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட பணிக்காக பஸ் நிலைய கட்டிடத்தை இடித்தபோது மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி + "||" + When the bus station building was demolished Electricity struck Worker kills

