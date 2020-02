மாவட்ட செய்திகள்

நெல் கொள்முதல் நிலைய அதிகாரிகள், விவசாயிகளிடம் இருந்து மூடைக்கு ரூ.50 வசூல் - குறைதீர் கூட்டத்தில் புகார் + "||" + Paddy Purchasing Station Officers, 50 per capsule from farmers - Complaint to the underdog

நெல் கொள்முதல் நிலைய அதிகாரிகள், விவசாயிகளிடம் இருந்து மூடைக்கு ரூ.50 வசூல் - குறைதீர் கூட்டத்தில் புகார்