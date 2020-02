மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வுடன் கூட்டணி பேசியபோதே தே.மு.தி.க.வுக்கு எம்.பி. பதவி கேட்கப்பட்டது - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி + "||" + As soon as the coalition spoke with the ADMK MP for the DMK Designation Asked

அ.தி.மு.க.வுடன் கூட்டணி பேசியபோதே தே.மு.தி.க.வுக்கு எம்.பி. பதவி கேட்கப்பட்டது - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி