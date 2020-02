மாவட்ட செய்திகள்

மதுரைக்கு இன்று வருகை தரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜூ, ஆர்.பி. உதயகுமார், ராஜன் செல்லப்பா எம்.எல்.ஏ. ஏற்பாடு + "||" + Madurai To Edappadi Palanisamy who is visiting today Excited welcome

மதுரைக்கு இன்று வருகை தரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜூ, ஆர்.பி. உதயகுமார், ராஜன் செல்லப்பா எம்.எல்.ஏ. ஏற்பாடு