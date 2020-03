மாவட்ட செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாளையொட்டி அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்கமோதிரம்: தங்கப்பாண்டியன் எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார் + "||" + The gold ring for Children born Government Hospital in MK Stalin's birthday: Thangabandian MLA Presented

