மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக பெண் விரிவுரையாளரின் உடல் உறுப்புகள் 7 பேருக்கு தானம் + "||" + 7 students donate body parts of Tamil lecturer who died in accident

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக பெண் விரிவுரையாளரின் உடல் உறுப்புகள் 7 பேருக்கு தானம்