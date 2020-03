மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் சேவைகள் வீடு தேடி வரும் ‘ஜன சேவக்’ திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் விஸ்தரிப்பு சட்டசபையில் எடியூரப்பா தகவல் + "||" + Services of Government Looking for a home Yeddyurappa information on assembly

அரசின் சேவைகள் வீடு தேடி வரும் ‘ஜன சேவக்’ திட்டம் மாநிலம் முழுவதும் விஸ்தரிப்பு சட்டசபையில் எடியூரப்பா தகவல்