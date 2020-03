மாவட்ட செய்திகள்

தினந்தோறும் பொய்களை சொல்வதே வழக்கம் நாராயணசாமிக்கு, கிரண்பெடி பதிலடி + "||" + Narayanasamy's usual way of telling lies every day is to retaliate

தினந்தோறும் பொய்களை சொல்வதே வழக்கம் நாராயணசாமிக்கு, கிரண்பெடி பதிலடி