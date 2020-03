மாவட்ட செய்திகள்

47 ஆலைகளுக்கு சீல்; வேலைநிறுத்த போராட்டம்: கோவையில் கேன் குடிநீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + 47 sealed to mills; Struggle to strike: The public is suffering from not getting gan drinking water

47 ஆலைகளுக்கு சீல்; வேலைநிறுத்த போராட்டம்: கோவையில் கேன் குடிநீர் கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் அவதி