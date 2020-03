மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில், இன்று ரூ.338¾ கோடியில் மருத்துவக்கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டுவிழா முதல்-அமைச்சர் பங்கேற்கிறார் + "||" + In Namakkal, today Rs The Chief Minister attends the foundation stone for the Medical College

