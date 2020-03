மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு மறைமுக தேர்தல்; 10 நாட்களாகியும் மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காத கவர்னர் + "||" + Indirect election for panchayat leader; Governor who has not approved the bill for 10 days

மராட்டியத்தில் பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு மறைமுக தேர்தல்; 10 நாட்களாகியும் மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காத கவர்னர்