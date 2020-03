மாவட்ட செய்திகள்

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை - ராஜவர்மன் எம்.எல்.ஏ. உறுதி + "||" + Fireworks plant crash Government works for the families of the deceased - Rajavarman MLA Confident

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை - ராஜவர்மன் எம்.எல்.ஏ. உறுதி