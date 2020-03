மாவட்ட செய்திகள்

கொலை செய்யும் நோக்கத்துடன் ஆயுதங்களுடன் பதுங்கி இருந்த ரவுடி உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Four persons, including Rowdy, were arrested for carrying out the murder

கொலை செய்யும் நோக்கத்துடன் ஆயுதங்களுடன் பதுங்கி இருந்த ரவுடி உள்பட 4 பேர் கைது