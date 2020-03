மாவட்ட செய்திகள்

இந்து- இஸ்லாமிய அமைப்புகள் போராட்ட அழைப்பு: கோவை மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான கடைகள், ஓட்டல்கள் அடைப்பு பஸ்கள் வழக்கம் போல் ஓடின + "||" + In the Coimbatore district Most Shops, cafes

இந்து- இஸ்லாமிய அமைப்புகள் போராட்ட அழைப்பு: கோவை மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான கடைகள், ஓட்டல்கள் அடைப்பு பஸ்கள் வழக்கம் போல் ஓடின