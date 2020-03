மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம்-சித்தூர் சாலையில் ஆம்னி வேன் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது - அதிர்‌‌ஷ்டவசமாக 8 பேர் உயிர்தப்பினர்

On the Gudiyatham-Chittoor road Omni van suddenly set on fire - 8 people survived

