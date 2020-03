மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அனல்மின்நிலையத்தில், 110 நாட்களுக்கு பிறகு முதலாவது யூனிட்டில் மின் உற்பத்தி தொடக்கம் + "||" + At Mettur Anal Station, After 110 days Start of production of the first unit of the power

