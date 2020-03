மாவட்ட செய்திகள்

பறவைக்காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க கூடலூர்- கேரள எல்லையில் வாகனங்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளிப்பு + "||" + To prevent the spread of avian flu gudalore - Kerala border Spray disinfectant on vehicles

பறவைக்காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க கூடலூர்- கேரள எல்லையில் வாகனங்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளிப்பு