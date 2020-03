மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 29 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி - கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன் வழங்கினார் + "||" + Collector Vijayakarthikeyan presented welfare assistance to 29 beneficiaries at the grievance day meeting

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 29 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி - கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன் வழங்கினார்