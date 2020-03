மாவட்ட செய்திகள்

வக்கீல் படுகொலை வழக்கில், கூலிப்படையினர் உள்பட 7 பேர் கைது - முன்விரோதத்தால் கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம் + "||" + In the case of the lawyer's murder, 7 people arrested, including mercenaries

வக்கீல் படுகொலை வழக்கில், கூலிப்படையினர் உள்பட 7 பேர் கைது - முன்விரோதத்தால் கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம்