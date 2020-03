மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.6 லட்சத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகளாக திறக்கப்படாத ரே‌‌ஷன் கடை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Ration shop unopened for 5 years To bring to use Public demand

ரூ.6 லட்சத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகளாக திறக்கப்படாத ரே‌‌ஷன் கடை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர பொதுமக்கள் கோரிக்கை