மாவட்ட செய்திகள்

வாராப்பூர் ஊராட்சி சார்பில் நிலத்தடி நீர் மேலாண்மை குறித்து பொதுமக்கள் கலந்துரையாடல் + "||" + On behalf of the Warrapur Panchayat With regard to groundwater management Public Discussion

வாராப்பூர் ஊராட்சி சார்பில் நிலத்தடி நீர் மேலாண்மை குறித்து பொதுமக்கள் கலந்துரையாடல்