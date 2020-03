மாவட்ட செய்திகள்

மனித வாழ்வில் அழியாத சொத்து கல்வி மட்டுமே - பட்டமளிப்பு விழாவில் போலீஸ் ஐ.ஜி. பேச்சு + "||" + The only immovable property in human life is education - At the graduation ceremony, IG was arrested. Speech

மனித வாழ்வில் அழியாத சொத்து கல்வி மட்டுமே - பட்டமளிப்பு விழாவில் போலீஸ் ஐ.ஜி. பேச்சு